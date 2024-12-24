МЗС України відреагувало на гучну статтю El Pais про скорочення допомоги біженцям

У відомстві стверджують, що замість перешкод створюватимуть "позитивну мотивацію" для повернення українців додому.
Речник МЗС України Георгій Тихий спростував низку тверджень статті El Pais щодо заходів, які примушують громадян України повертатись з країн Євросоюзу.
Про це він написав на своїй сторінці на платформі X.
"Деякі твердження в цій публікації невірні. По-перше, уряд України не просить про скорочення допомоги. По-друге, чоловіки призовного віку мають доступ до консульських послуг", – наголосив речник.
Георгій Тихий також пояснив, що мета уряду полягає в тому, щоб "створити позитивну мотивацію, а не перешкоди", яка стимулюватиме українців добровільно повернутися додому.
Нагадаємо, французьке видання El Pais опублікувало статтю, у якій стверджує, що Україна закликає ЄС припинити допомогу біженцям і готує радикальні методи повернення українців на батьківщину.
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