МЗС України вимагає від президента Болгарії спростування заяви про "російський Крим"

МЗС України вимагає від президента Болгарії спростування заяви про "російський Крим"

МЗС України викликало посла через заяви болгарського президента.

МЗС України викликало посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева через заяву президента Болгарії Румена Радева про "російський Крим", який було незаконно анексовано Кремлем.

Про це заявили у МЗС України.

Також читайте BlaBlaCar потрапив у скандал, опублікувавши рекламу з картою України без Криму

"Українська сторона довела до посла позицію нашої держави про некоректність та неприпустимість висловлювань президента Болгарії Румена Радева стосовно Криму під час вчорашніх передвиборчих теледебатів", - сказано у повідомленні.

Болгарському послу наголосили, що слова Радева "не сприяють розвитку добросусідських відносин України та Болгарії та різко дисонують з офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах". У МЗС заявили, що очікують на спростування президентом Болгарії його заяви.

"Посол Костадін Коджабашев запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України, у тому числі Криму як невід’ємної частини території нашої держави, та зусиль з деокупації півострова, зокрема шляхом участі Болгарії в роботі Кримської платформи", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, чинний президент Болгарії Румен Радев на дебатах перед другим туром президентських виборів назвав анексований Крим начебто "російською територією" та заявив про мовляв "неефективність санкцій ЄС" проти Росії.