МЗС України вимагає від президента Болгарії спростування заяви про "російський Крим"

МЗС України викликало посла через заяви болгарського президента.
МЗС України викликало посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева через заяву президента Болгарії Румена Радева про "російський Крим", який було незаконно анексовано Кремлем.
Про це заявили у МЗС України.
"Українська сторона довела до посла позицію нашої держави про некоректність та неприпустимість висловлювань президента Болгарії Румена Радева стосовно Криму під час вчорашніх передвиборчих теледебатів", - сказано у повідомленні.
Болгарському послу наголосили, що слова Радева "не сприяють розвитку добросусідських відносин України та Болгарії та різко дисонують з офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах". У МЗС заявили, що очікують на спростування президентом Болгарії його заяви.
"Посол Костадін Коджабашев запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України, у тому числі Криму як невід’ємної частини території нашої держави, та зусиль з деокупації півострова, зокрема шляхом участі Болгарії в роботі Кримської платформи", — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, чинний президент Болгарії Румен Радев на дебатах перед другим туром президентських виборів назвав анексований Крим начебто "російською територією" та заявив про мовляв "неефективність санкцій ЄС" проти Росії.