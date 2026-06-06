МЗС України перепросило Греціє через морський дрон біля острова Лефкада

МЗС України

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Міністерство закордонних справ України офіційно перепросило Грецію за інцидент із морським безпілотником, який навесні виявили поблизу грецького острова Лефкада. У Києві наголосили, що дрон опинився у територіальних водах Греції через обставини, спричинені війною Росії проти України.

Про це йдеться у заяві речника МЗС України Георгія Тихого, оприлюдненій після того, як Афіни передали Києву офіційну ноту протесту. Українська сторона зазначила, що шкодує через інцидент та висловила вдячність грецькій владі за професійні дії, які допомогли уникнути небезпеки для цивільного судноплавства.

У МЗС також наголосили, що Росія веде повномасштабну агресивну війну проти України, через що можуть виникати непередбачувані ситуації, пов'язані з військовими діями. Київ запевнив, що поважає суверенітет і безпеку Греції та готовий до подальшого діалогу з цього питання.

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Нагадаємо, морський безпілотник був виявлений рибалками біля острова Лефкада в Іонічному морі у травні. Грецька сторона заявила, що апарат міг становити загрозу для судноплавства, після чого передала Україні дипломатичний демарш. Афіни закликали Київ не допускати подібних випадків у майбутньому.

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