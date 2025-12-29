МЗС України пояснило, навіщо Кремль вигадав атаку на резиденцію Путіна: подробиці

Андрій Сибіга / © Getty Images

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські звинувачення у нібито спробі удару по резиденції Путіна є цілеспрямованою фабрикацією.

Про це він написав у мережі Х.

За його словами, Москва готує інформаційне підґрунтя для нових обстрілів України та намагається заблокувати дипломатичні зусилля. Очільник МЗС наголосив, що російська сторона використовує вигадані загрози як ширму для своєї агресії.

«Російські маніпуляції щодо нібито „спроби нападу на резиденцію Путіна“ сфабриковані з єдиною метою: створити привід і фальшиве виправдання для подальших атак Росії на Україну, а також підірвати і перешкодити мирному процесу», — наголосив Сибіга.

Він додав, що така поведінка є «звичною російською тактикою», яка полягає у тому, щоб «звинувачувати іншу сторону в тому, що ти сам робиш або плануєш». Сибіга навів чіткі аргументи, які розмежовують законну оборону України та воєнні злочини Росії. Він нагадав, що РФ сама атакує урядові квартали, тоді як Київ діє у межах міжнародного права.

«Україна завдає ударів лише по законних військових цілях на російській території — у відповідь на російські удари по Україні. Росія є агресором, а Україна — країною, яка зазнала нападу і захищається відповідно до статті 51 Статуту ООН», — підкреслив міністр.

Окремо він застеріг міжнародних партнерів від прирівнювання дій жертви та нападника: «Не може бути ніякої помилкової рівності між агресором і країною, яка захищається».

Сибіга підтвердив, що попри російські вкиди, Україна залишається відданою мирним зусиллям під керівництвом США та за участі європейських партнерів.

«Ми закликаємо світ засудити провокаційні заяви Росії, спрямовані на зрив конструктивного мирного процесу», — підсумував очільник МЗС.

Нагадаємо, російська сторона повідомлялося, що нібито Україна у ніч проти 29 грудня здійснила атаку безпілотниками на держрезиденцію президента РФ Путіна у Новгородській області.

Президент України Володимир Зеленський назвав це брехнею. Він зазначив, що такі заяви створюють ґрунт для можливих ударів по столиці та закликав США і Європу реагувати на загрози.

Раніше ми писали, президент США Дональд Трамп провів «позитивну» розмову щодо України із президентом Росії Володимиром Путіним.

Згодом помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що під час останніх розмов президент США Дональд Трамп нібито висловив солідарність із російським диктатором Володимиром Путіним через удари ЗСУ по російських об’єктах.