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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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МЗС України пропонує ООН встановити тимчасове управління у Росії

Речник українського зовнішньополітичного відомства проілюстрував пропозицію красномовною фотографією.

Автор публікації
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Георгій Тихий

Речник МЗС України Георгій Тихий / © МЗС України

Після того, як президент РФ Володимир Путін запропонував запровадити в Україні «тимчасове управління під егідою ООН», щоби провести вибори, в українському МЗС висловили контрпропозицію.

Речник українського зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий вважає, що зовнішнє тимчасове управління з боку міжнародної організації більше потрібне в Росії.

Свою пропозицію, висловлену в мережі Х, речник МЗС проілюстрував красномовною фотографією вулиці північного російського міста Воркути.

Вулиця міста Воркути у Російській Федерації / © Георгій Тихий на Х

Вулиця міста Воркути у Російській Федерації / © Георгій Тихий на Х

“Здається, що місцеві жителі дуже виграли б від будь-якого уряду, окрім Путіна, який витрачає мільярди доларів на свою злочинну війну проти України,” - зауважив Георгій Тихий.

Нагадаємо, у Росії освятили трубу, в якій гинули російські солдати під час їхнього наступу на Суджу.

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