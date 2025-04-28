Заява Росії щодо "перемир’я": у МЗС України відреагували

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Facebook/Міністерство закордонних справ України

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Україна заявляє про готовність підтримати тривале припинення вогню, якщо Росія припинить бойові дії негайно.

Про це розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х.

«Якщо Росія справді хоче миру, вона повинна негайно припинити вогонь. Навіщо чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити зараз і від будь-якої дати на 30 днів — значить, це реально, а не просто для параду», — написав він.

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Він підкреслив, що Україна готова до підтримання сталого та повного припинення вогню, яке ми пропонуємо на строк щонайменше 30 днів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що остання пропозиція президента Росії Володимира Путіна про перемир’я з’явилася саме у той момент, коли президент США Дональд Трамп почав виявляти розчарування у Путіні.