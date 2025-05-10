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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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МЗС України висловило демарш країнам, які відправили своїх представників на парад до Москви

Участь іноземних високопосадовців у заходах Кремля на тлі російської агресії, вбивств мирних жителів і воєнних злочинів є недружнім кроком.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця

Перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця / © Getty Images

Міністерство закордонних справ України викликало керівників дипломатичних місій країн, чиї представники відвідали військовий парад у Москві 9 травня. Дипломатам висловили офіційний демарш.

Про це повідомляє сайт МЗС.

Перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця заявив, що участь іноземних високопосадовців у заходах Кремля на тлі російської агресії, вбивств мирних жителів і воєнних злочинів є недружнім кроком.

У МЗС наголосили: російський парад не має нічого спільного з ушануванням памʼяті героїв Другої світової, а участь у ньому представників інших держав фактично означає підтримку нинішньої агресії РФ проти України.

Також Кислиця нагадав, що Москва ігнорує пропозиції припинення вогню, які підтримує Україна, і продовжує щоденні обстріли по всій лінії фронту, порушуючи навіть власне оголошені перемир’я.

«Україна не дозволить Росії красти історичну пам’ять та присвоювати перемогу над нацизмом», — підкреслили в міністерстві.

Раніше повідомлялося, що президент Сербії Олександр Вучич, попри застереження Європейського Союзу, прибув до Москви та записав відеозвернення з Красної площі.

Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зіткнувся з труднощами в організації візиту до Москви на 9 травня через заборону прольоту над країнами Балтії.

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