МЗС України засудило незаконне включення портів Бердянська та Маріуполя до переліку морських портів РФ

МЗС України

Реклама

Міністерство закордонних справ України різко засудило указ уряду Російської Федерації від 22 серпня 2025 року, яким морські порти Бердянська та Маріуполя було незаконно внесено до офіційного списку російських портів, відкритих для заходу іноземних суден.

У заяві МЗС наголошується, що такі дії грубо порушують норми міжнародного права, зокрема Статут ООН, Конвенцію ООН з морського права 1982 року та резолюції Генеральної Асамблеї ООН, які підтверджують суверенітет і територіальну цілісність України.

Українське зовнішньополітичне відомство закликало міжнародних партнерів запровадити додаткові жорсткі санкції проти Росії, а також проти іноземних компаній та суден, які можуть бути задіяні у діяльності незаконно включених портів.

Реклама

Окремо МЗС звернулося до Міжнародної морської організації (ІМО) із вимогою забезпечити дотримання резолюції ІМО А.1183(33) від 4 грудня 2023 року, що стосується впливу російської агресії на міжнародне судноплавство, та поінформувати судновласників і страхові компанії про необхідність уникати порушення режиму закритих українських портів.

МЗС підкреслило, що міжнародна спільнота повинна рішуче реагувати на подібні незаконні кроки Росії, посилюючи санкційний тиск і обмежуючи доступ окупаційної влади до світової логістики та торгівлі.

Раніше в МЗС назвали умову для початку реальних мирних переговорів.

Будь-які кроки до миру можливі лише за безпосередньої участі України і після припинення російського вогню.