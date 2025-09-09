- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 914
- Час на прочитання
- 2 хв
МЗС відповіло Навроцькому на заяву про членство України в ЄС і НАТО
Обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним, зазначили в українському зовнішньополітичному відомсві у відповідь на заяви президента Польщі Кароля Навроцького.
Міністерство закордонних справ України взяло до уваги заяви президента Республіки Польща Кароля Навроцького щодо перспектив членства України в НАТО та Європейському Союзі.
У коментарі МЗС зазначається, що безпекове майбутнє України невід’ємно пов’язане з НАТО, а політичне та економічне майбутнє — з Європейським Союзом.
«Крім того, держави-учасниці „Коаліції охочих“ нещодавно погодилися, що членство України в ЄС є однією з гарантій безпеки для України.
Водночас важливо усвідомлювати, що членство України у цих альянсах є запорукою безпеки не лише для України, але і для усієї Європи та євроатлантичної спільноти. Це не є перебільшення, а сучасні реалії», — йдеться у коментарі.
У відомстві наголосили, що «ця позиція отримала підтвердження як у рішеннях НАТО і ЄС, так і у численних заявах лідерів країн-партнерів, зокрема Польщі».
«Переконані, що обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним. Навпаки, воно стратегічно необхідне у контексті триваючої агресії РФ проти України та всієї європейської системи безпеки», — йдеться у коментарі.
МЗС підкреслило, що високо цінує продемонстроване Польщею від 2022 року лідерство у підтримці України, зокрема наданні військової допомоги, забезпеченні ефективної роботи логістичного хабу для міжнародної допомоги, що йде в Україну, а також гостинності для мільйонів українських громадян.
«Переконані, що ця солідарність польської держави та народу з Україною сьогодні закладає основу нашого спільного європейського майбутнього. Україна продовжує активно працювати з усіма партнерами, зокрема і з Польщею, задля досягнення стратегічної мети — повноправного членства в ЄС і НАТО», — додали у МЗС.
Що передувало
Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький в інтерв’ю Литовському національному радіо і телебаченню (LRT) заявив, що Україна як держава, яка перебуває у стані війни, наразі не може приєднуватися до НАТО, а обговорення її членства в Європейському Союзі є передчасним.