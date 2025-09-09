ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
914
Час на прочитання
2 хв

МЗС відповіло Навроцькому на заяву про членство України в ЄС і НАТО

Обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним, зазначили в українському зовнішньополітичному відомсві у відповідь на заяви президента Польщі Кароля Навроцького.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Кароль Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький / © twitter.com/prezydentpl

Міністерство закордонних справ України взяло до уваги заяви президента Республіки Польща Кароля Навроцького щодо перспектив членства України в НАТО та Європейському Союзі.

У коментарі МЗС зазначається, що безпекове майбутнє України невід’ємно пов’язане з НАТО, а політичне та економічне майбутнє — з Європейським Союзом.

«Крім того, держави-учасниці „Коаліції охочих“ нещодавно погодилися, що членство України в ЄС є однією з гарантій безпеки для України.

Водночас важливо усвідомлювати, що членство України у цих альянсах є запорукою безпеки не лише для України, але і для усієї Європи та євроатлантичної спільноти. Це не є перебільшення, а сучасні реалії», — йдеться у коментарі.

У відомстві наголосили, що «ця позиція отримала підтвердження як у рішеннях НАТО і ЄС, так і у численних заявах лідерів країн-партнерів, зокрема Польщі».

«Переконані, що обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним. Навпаки, воно стратегічно необхідне у контексті триваючої агресії РФ проти України та всієї європейської системи безпеки», — йдеться у коментарі.

МЗС підкреслило, що високо цінує продемонстроване Польщею від 2022 року лідерство у підтримці України, зокрема наданні військової допомоги, забезпеченні ефективної роботи логістичного хабу для міжнародної допомоги, що йде в Україну, а також гостинності для мільйонів українських громадян.

«Переконані, що ця солідарність польської держави та народу з Україною сьогодні закладає основу нашого спільного європейського майбутнього. Україна продовжує активно працювати з усіма партнерами, зокрема і з Польщею, задля досягнення стратегічної мети — повноправного членства в ЄС і НАТО», — додали у МЗС.

Що передувало

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький в інтерв’ю Литовському національному радіо і телебаченню (LRT) заявив, що Україна як держава, яка перебуває у стані війни, наразі не може приєднуватися до НАТО, а обговорення її членства в Європейському Союзі є передчасним.

Дата публікації
Кількість переглядів
914
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie