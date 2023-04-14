МЗС відреагувало на скандальну заяву Орбана: "Підтримка України - не благодійність"

В українському МЗС обурилися заявою проросійського прем'єр-міністра Віктора Орбана щодо України, яка "фінансово не існує". У міністерстві радять політикові поглянути правді в очі, адже саме допомога українцям забезпечує мирне небо, зокрема й над Будапештом.

Про це йдеться у заяві речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка.

"Закликаємо Віктора Орбана глянути правді в очі: підтримка України - не благодійність. Підтримуючи Україну, Європа інвестує насамперед у свою власну безпеку. Натомість угорська влада має бути вдячна за те, що на тлі безпрецедентної російської агресії українці, ціною власних життів, тримають мирне небо над Будапештом та іншими європейськими містами", - зауважив Ніколенко.

Заяву Орбана представник українського зовнішньополітичного відомства назвав "антиукраїнською". Зокрема, про це свідчить і миттєва схвальна реакція з Москви.

Ніколенко каже, що цинічним є ще й те, що угорське керівництво висловлюється про фінансові питання інших країн в той час, коли сама Угорщина отримує чималі гроші від ЄС для підтримки своєї економічної стабільності.

Скандальна заява прем'єра Орбана

Орбан назвав Україну "країною, яка не існує економічно". Він зауважив, мовляв, "за його оцінкою" війна припиниться, коли США і ЄС вирішать більше не фінансувати діяльність українського уряду.

" Україна - в фінансовому сенсі країна, що не існує. Вона не може себе фінансувати. Питання в тому, збережемо ми Україну чи ні. Як тільки ми кажемо "ні", тоді війна закінчується", - сказав голова уряду Угорщини.

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