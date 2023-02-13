МЗС відреагувало на заяви Берлусконі про Зеленського: "Спроба поцілувати по лікті в крові руки Путіна"

Італійський експрем'єр Сильвіо Берлусконі заявив, що не зустрівся би з українським президеном Володимиром Зеленським. Мовляв, аби він припинив нібито "атакувати" Донбас, російського вторгнення не було б. В МЗС України на заяви Берлусконі відреагували.

Спікер українського МЗС Олег Ніколенко назвав слова колишнього прем'єр-міністра Італії неприйнятними.

Ніколенко згадав, як 2010-го тодішній прем‘єр-міністр Сильвіо Берлусконі прилетів до Лівії, де зустрівся із Муаммаром Каддафі. Під час офіційної церемонії він поцілував руки лівійському диктатору, щоб продемонструвати лояльність.

"Безглузді звинувачення Берлусконі на адресу українського президента - спроба поцілувати по лікті в крові руки Путіна. Намагання продемонструвати свою лояльність російському диктатору", - написав спікер українського відомства.

Також Ніколенко зауважив, що Берлусконі повинен усвідомлювати: поширюючи пропаганду Кремля, він заохочує РФ до продовження її злочинів проти України. Саме тому несе політичну та моральну відповідальність.

До слова, ексголова уряду також розкритикував чинну прем'єрку Джорджію Мелоні за зустріч із українськимна полях саміту ЄС у Брюсселі. До слова, на такі випадм Офіс Мелоні заявив, що італійський уряд "твердо і впевнено" підтримує Україну.

Нагадаємо, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв знову влаштував істерику. На цей раз йому не сподобався одяг президента Володимира Зеленського під час візиту до Великої Британії та країн Європейського союзу.

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