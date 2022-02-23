МЗС Вірменії: "Планів визнання "ДНР" та "ЛНР" у Єревана немає"

МЗС Вірменії: "Планів визнання "ДНР" та "ЛНР" у Єревана немає"

Речник МЗС Вірменії сподівається, що будуть вжиті всі дії для зниження напруженості на Донбасі.

Питання про визнання т.зв. "Донецької та Луганської народних республік" немає на порядку денному Вірменії.

Про це речник МЗС Вірменії Ваан Унанян заявив агенції "Арменпрес".

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"Ми хочемо, щоб проблеми, що існують між двома дружніми державами, вирішувалися шляхом дипломатичного діалогу та переговорів на основі норм та принципів міжнародного права та статуту ООН", – зазначив Унанян.

Речник МЗС сподівається, що буде зроблено всі кроки для зниження напруженості та мирного вирішення ситуації.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін своїм указом визнав самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Крім того, Путін розпорядився запровадити війська на територію ОРДЛО.

Більшість країн світу вже засудили авантюру російського президента Володимира Путіна на українському Донбасі та одна за одною запроваджують потужні пакети санкцій.

У Брюсселі узгодили пакет санкцій проти Росії, які сьогодні мають набути чинності

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