МЗС висловило протест через затримання заступника голови Меджлісу в окупованому Криму

У відомстві наголошують, що Російська Федерація як держава-окупант відповідно до норм міжнародного права зобов’язана негайно припинити політичні репресії проти місцевого населення.

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з черговим рейдом незаконних обшуків і затримань мешканців різних районів тимчасово окупованого Криму 3 та 4 вересня.

Про це йдеться узаяві відомства.

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За наявною інформацією, співробітниками ФСБ вранці 3 вересня був затриманий Ельдар Одаманов, вночі 4 вересня - Азіз Ахтемов, Асан Ахметов та Шевкет Усеїнов. Вранці 4 вересня після обшуків в оселі був затриманий заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джеляль.

"Розглядаємо цей каральний рейд проти керівників Меджлісу як покарання за участь в установчому Саміті Кримської платформи 23 серпня, а також чергові репресії Російської Федерації, спрямовані на залякування представників кримськотатарського народу та витіснення його з тимчасово окупованого півострова", - йдеться в повідомленні.

У відомстві наголошують, що Російська Федерація як держава-окупант відповідно до норм міжнародного права зобов’язана негайно припинити політичні репресії проти місцевого населення тимчасово окупованого нею Кримського півострова.

"Вимагаємо від Росії негайно звільнити затриманих п’ятьох осіб, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України. Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити такі протиправні дії держави-окупанта, посилити тиск на РФ задля припинення нею грубих порушень прав людини на території тимчасово окупованої нею Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, продовжити активний захист прав та свобод мешканців Кримського півострова, зокрема у межах Кримської платформи", - резюмували в МЗС.

Нагадаємо:

В окупованому Криму російська ФСБ затримала п'ять кримськотатарських активістів: на зв'язок вони не виходять. Перед цим в їхніх будинках провели обшуки.

на зв'язок вони не виходять. Перед цим в їхніх будинках провели обшуки. Президент Володимир Зеленський розцінює чергові обшуки й затримання в окупованому Криму як реакцію РФ на початок роботи Кримської платформи і вимагає звільнити незаконно затриманих.

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