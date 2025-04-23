МЗС викликало "на килим" посла КНР через участь китайців у війні

МЗС Украґни

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22 квітня Надзвичайного і Повноважного Посла КНР в Україні Ма Шенкунь запросили до Міністерства закордонних справ.

Про це повідомляє МЗС у повідомленні на офіційному сайті.

Під час зустрічі заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс наголосив, що факти участі китайських громадян у бойових діях проти України на боці держави-агресора, а також залучення китайських компаній до виробництва у Росії продукції військового призначення викликають серйозне занепокоєння та суперечать духу партнерських відносин між Україною та КНР.

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Докази таких фактів були передані українськими спецслужбами китайській стороні.

У зв’язку з цим Євген Перебийніс закликав китайську сторону вжити заходів з метою припинення підтримки Росії у її агресії проти України, про відсутність якої неодноразово заявляв Пекін.

Євген Перебийніс запевнив, що держава цінує стратегічне партнерство з КНР та розраховує, що Китай утримуватиметься надалі від кроків, які могли б зашкодити двостороннім відносинам.

Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський заявив, що двоє громадян Китаю були захоплені на полі бою. Вони воювали за агресорку Росію.