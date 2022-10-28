МЗС вже працює над першим візитом нового прем'єра Британії до України

Міністерства закордонних справ України та Британії вже готують перший візит нового прем’єр-міністра країни Ріші Сунака до Києва.

Міністерство закордонних справ України вже працює з британськими колегами над візитом новообраного прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака до Києва.

Про це 28 жовтня повідомив посол України у Британії Вадим Пристайко в ефірі телемарафону.

За його словами, одразу після обрання на посаду Сунак зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.

"У нього знайшовся час одразу зателефонувати президенту Зеленському. Я знаю, що це була дуже гарна розмова, в ході якої, зокрема, домовилися і про те, що Ріші Сунак здійснить візит до України. Коли конкретно це станеться – ми вже над цим працюємо з нашими колегами з уряду Британії", - розповів Пристайко.

Нагадаємо, 25 жовтня Ріші Сунак офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії після аудієнції у короля в Букінгемському палаці. Він став 57-м і наймолодшим прем’єр-міністром Великої Британії після того, як Ліз Трасс пішла з посади.

Новий британський прем’єр одразу підкреслив солідарність з Україною і заявив, що підтримка України з боку Великої Британії за його прем'єрства буде такою ж сильною, як і будь-коли.

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