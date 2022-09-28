МЗС закликало посилити тиск на РФ і збільшити військову допомогу через фейкові "референдуми"

У Росії заявили про закінення "референдумів" на окупованих частин Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей та велику підтримку населення.

МЗС України закликало ЄС, НАТО і країни "Великої сімки" негайно суттєво підвищити тиск на агресорку-Росію і суттєво збільшити військову допомогу Україні.

Про це йдеться у заяві відомства.

23-27 вересня РФ організувала пропагандистське дійство під назвою "референдуми" на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей України, йдеться у заяві МЗС.

"Україна закликає ЄС, НАТО та Групу семи негайно суттєво підвищити тиск на державу-агресора, включно з новими жорсткими санкціями проти Росії та суттєво збільшити військову підтримку України, зокрема надати танки, бойові літаки, бронемашини, далекобійну артилерію, засоби протиповітряної та протиракетної оборони", - заявили в МЗС.

Як повідомлялося, р осійські засоби масової пропаганди ввечері, 27 вересня, взялися поширювати інформацію про завершення підрахунку "голосів" на окупаційних "референдумах". Окупанти "намалювали", що за "приєднання" до неї висловилися більшість жителів чотирьох областей України, яких змусили "голосувати" під дулами автоматів.

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