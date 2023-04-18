МЗС запросило президента Бразилії до України після його скандальних заяв про війну

Міністерство закордонних справ запросило президента Бразилії Лулу да Сілву до України, після його слів про те, що "Сполучені Штати Америки повинні припинити "заохочувати" війну в Україні та почати говорити про "мир".

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Україна із зацікавленістю спостерігає за зусиллями президента Бразилії з пошуку рішення для припинення війни. Водночас не відповідає реальному стану речей підхід, за яким жертва й агресор ставляться на однакові шальки терезів, а країни, які допомагають Україні захиститися від смертоносної агресії, звинувачуються в заохоченні війни", - зазначив він.

"Підтверджуємо запрошення Луїсу Інасіу Лулу да Сілві відвідати Україну, аби зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки", - йдеться у повідомлення.

Речник МЗС підкреслив, що Україну не потрібно ні в чому переконувати, адже загарбницька війна ведеться на українській землі і завдає невимовних страждань та руйнувань.

"Ми більш ніж будь-хто в світі прагнемо завершення російської агресії на основі Формули миру, запропонованої Президентом Зеленським", - резюмував Ніколенко.

Нагадаємо, президент Бразилії вважає, що якщо у США припинять говорити про продовження війни, то таким чином світу вдасться "переконати" російського та українського президентів, адже, за його словами, "мир в інтересах всього світу".

У США відреагували на таку заяву і наголосили, що Бразилія "повторює російську та китайську пропаганду" щодо війни в Україні.

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