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МЗС запросило президента Бразилії до України після його скандальних заяв про війну

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Час на прочитання
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МЗС запросило президента Бразилії до України після його скандальних заяв про війну

Днями президент Бразилії заявив, що "США повинні припинити заохочувати війну в Україні".

Міністерство закордонних справ запросило президента Бразилії Лулу да Сілву до України, після його слів про те, що "Сполучені Штати Америки повинні припинити "заохочувати" війну в Україні та почати говорити про "мир". 

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко. 

"Україна із зацікавленістю спостерігає за зусиллями президента Бразилії з пошуку рішення для припинення війни. Водночас не відповідає реальному стану речей підхід, за яким жертва й агресор ставляться на однакові шальки терезів, а країни, які допомагають Україні захиститися від смертоносної агресії, звинувачуються в заохоченні війни", - зазначив він.

"Підтверджуємо запрошення Луїсу Інасіу Лулу да Сілві відвідати Україну, аби зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки", - йдеться у повідомлення.

Речник МЗС підкреслив, що Україну не потрібно ні в чому переконувати, адже загарбницька війна ведеться на українській землі і завдає невимовних страждань та руйнувань.

"Ми більш ніж будь-хто в світі прагнемо завершення російської агресії на основі Формули миру, запропонованої Президентом Зеленським", - резюмував Ніколенко.

Нагадаємо, президент Бразилії вважає, що якщо у США припинять говорити про продовження війни, то таким чином світу вдасться "переконати" російського та українського президентів, адже, за його словами, "мир в інтересах всього світу".

У США відреагували на таку заяву і наголосили, що Бразилія "повторює російську та китайську пропаганду" щодо війни в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
207
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