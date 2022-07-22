На $175 млн: Байден підписав указ про новий пакет військової допомоги Україні

Президент США Джо Байден 22 липня підписав указ про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму до 175 млн дол.

Виділені гроші від США скерують на оборонну техніку та навчання військових.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

"Відповідно до повноважень, наданих мені як президентові конституцією та законами Сполучених Штатів Америки, цим я делегую державному секретарю повноваження керувати вилученням до 175 мільйонів доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку, щоб надати допомогу Україні, та ухвалити необхідні рішення", – йдеться в тексті указу.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі повідомив на брифінгу, що новий пакет допомоги включатиме:

4 системи HIMARS;

36 тис. артилерійських боєприпасів;

деякі протитанкові системи.

Окрім того, Пентагон окремо виділить українським військовим 580 дронів PhoenixGhost.

Нагадаємо, після засідання у форматі "Рамштайн" американський генерал Марк Міллі анонсував, що США разом з партнерами передадуть Україні загалом 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS.

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