На $450 млн: США офіційно оголосили про новий пакет допомоги Україні

На $450 млн: США офіційно оголосили про новий пакет допомоги Україні

США виділять додаткові 450 млн дол. оборонної допомоги Україні, щоби забезпечити передавання армії більше озброєння й техніки.

Зокрема, йдеться про передавання Україні систем MLRS, боєприпасів та іншого обладнання.

Про це заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі на брифінгу в Білому домі 23 червня.

"Сполучені Штати оголосили про виділення додаткової оборонної підтримки Україні на суму 450 мільйонів доларів у межах наших зобов’язань, щоби допомогти Україні захистити її демократію на тлі неспровокованої агресії з боку Росії", – сказав представник Білого дому.

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Кірбі уточнив, до до пакета військової допомоги увійдуть зброя та військове обладнання. Це нові високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, десятки тисяч боєприпасів для артилерії, що вже була передана Україну, а також патрульні кораблі для захисту узбережжя та водних шляхів.

Нагадаємо, голова Міноборони України Олексій Резніков повідомив 23 червня, що до країни вже прибули американські HIMARS.

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