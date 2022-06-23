На $450 млн: США офіційно оголосили про новий пакет допомоги Україні

США виділять додаткові 450 млн дол. оборонної допомоги Україні, щоби забезпечити передавання армії більше озброєння й техніки.
Зокрема, йдеться про передавання Україні систем MLRS, боєприпасів та іншого обладнання.
Про це заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі на брифінгу в Білому домі 23 червня.
"Сполучені Штати оголосили про виділення додаткової оборонної підтримки Україні на суму 450 мільйонів доларів у межах наших зобов’язань, щоби допомогти Україні захистити її демократію на тлі неспровокованої агресії з боку Росії", – сказав представник Білого дому.
Кірбі уточнив, до до пакета військової допомоги увійдуть зброя та військове обладнання. Це нові високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, десятки тисяч боєприпасів для артилерії, що вже була передана Україну, а також патрульні кораблі для захисту узбережжя та водних шляхів.
Нагадаємо, голова Міноборони України Олексій Резніков повідомив 23 червня, що до країни вже прибули американські HIMARS.
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