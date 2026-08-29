«На 90% це була зустріч із Путіним»: дипломат розкрив деталі незвичного візиту директора ЦРУ до Росії

Візит директора ЦРУ до Москви / © Associated Press

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Поїздка директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви була далеко не звичайним контактом між спецслужбами. З імовірністю у 90% директор ЦРУ особисто зустрічався з Володимиром Путіним, аби передати йому прямі меседжі від Дональда Трампа.

Про це в ефірі «24 Каналу» заявив дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в США (2015–2019 рр.) Валерій Чалий.

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Дипломат наводить аналогію, що схожа поїздка директора ЦРУ до Москви (на той час ЦРУ очолював Вільям Бернс) відбулася незадовго до повномасштабного вторгнення. Згодом стало відомо, що Бернс попереджав росіян про наслідки подальшої ескалації.

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Водночас, Чалий зауважує, що постійний зв’язок між американською та російською розвідками зберігається і без особистих візитів керівників відомств. За словами дипломата, для робочого зв’язку між спецслужбами — наприклад, між ЦРУ та російською Службою зовнішньої розвідки (СЗР) — їхати до Москви немає потреби. Для цього існують захищені спецканали комунікації, які працюють навіть у часи війни, зокрема й щодо питань ядерної безпеки.

«Розвідки підтримують контакти під час війни постійно. Як правило, це відбувається на рівні структур — ЦРУ та російської Служби зовнішньої розвідки. Але їхати заради зустрічі з Наришкіним навряд чи було метою цієї поїздки», — пояснив експерт.

На особливий і терміновий характер поїздки вказують кілька деталей:

Реткліфф летів спеціальним військово-транспортним літаком із системами захисту;

Маршрут польоту демонстративно пролягав через Ригу;

Про що могли говорити за зачиненими дверима

На думку Чалого, метою візиту була не зустріч із головою СЗР Наришкіним, а вищий рівень переговорів.

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«Можу на 90% припустити, що готувалася зустріч із Путіним або вона відбулася. Інакше навіщо летіти, щоб передавати прямі меседжі від Трампа, які не хочуть довіряти будь-яким лініям зв’язку», — сказав дипломат.

Чалий припускає, що серед тем переговорів могли бути не лише Україна, а й ризики нової російської ескалації проти європейських країн, ситуація на Близькому Сході та питання, пов’язані зі зброєю масового знищення.

Реакція Кремля: нові удари по Україні

Експерт пропонує оцінювати нинішній візит Реткліффа не лише за офіційними заявами, а й за тим, що відбуватиметься після нього. Зокрема, він наголосив, що після поїздки директора ЦРУ Росія відновила удари по Україні — особливо на цивільне населення.

«Ми побачили результат: удари по Україні одразу відновилися. Вони мають дещо інший характер — це психологічний тиск, спроба тиснути на цивільне населення. Допускаю, що це сигнал тим самим американцям, що Путін буде продовжувати те, що намітив на найближчі місяці», — сказав дипломат.

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Нагадаємо, 25 серпня до Москви на американському військовому літаку неочікувано прибув директор ЦРУ Джон Реткліфф.

На тлі цього візиту США нібито попросили Україну призупинити удари для безпеки Реткліффа.

Також до Москви у той же день прибув представник Ватикану Пол Річард Галлахер і вперше за п’ять років зустрівся з Лавровим.

Американський журналіст Майкл Вайс стверджував, що голова ЦРУ прилетів до Москви, щоб попередити РФ про неприпустимість російської ескалації проти Європи та НАТО.

Натомість Дональд Трамп спростував цю інформацію і запевнив, що зовсім не стурбований можливим нападом Росії на НАТО.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, навіщо директор ЦРУ літав до Москви.

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