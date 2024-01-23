На адресу голови МЗС Угорщини надійшли погрози смертю у листі українською мовою – ЗМІ

У листі вказано, що на Сійярто 29 січня в Ужгороді чекає "вибуховий прийом".

До посольства Угорщини в Україні надійшли погрози смертю на адресу очільника угорського МЗС Петера Сійярто у зв’язку з його майбутнім візитом до Ужгорода.

Про це повідомляє видання Index із посиланням на свої джерела.

У публікації йдеться, що лист із погрозами щодо Сійярто надійшов на електронну пошту посольства Угорщини в Україні, і був написаний українською мовою.

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Автори листа написав, що українці ненавидять угорську владу за те, що Угорщина "робить усе, щоб Україна програла у війні". У тексті також міститься заява про те, що на Сійярто 29 січня чекає "вибуховий прийом", і автор листа рекомендує починати приготування до похорону. Записка завершується словами, що "Бог пробачає, але українці – ні".

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На інформацію про цей лист відреагував держсекретар угорського МЗС Тамаш Менцер. Він написав у мережі, що погроза "не стримає Петера Сійярто від представництва інтересів Угорщини".

"Польський прем’єр атакує позицію Угорщини, яка виступає за мир, з неприйнятними заявами, а глава МЗС Петер Сійярто отримує погрози смертю. Хто вважає, що міністр закордонних справ Угорщини злякається – не знає Петера Сійярто", – йдеться в повідомленні Менцера.

Нагадаємо, на 29 січня в Ужгороді запланована зустріч Сійярто з очільником МЗС України Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Головними темами розмови стануть організація зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем’єра Угорщини Віктора Орбана.

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