На Алясці “будуть узгоджені деякі умови”: Reuters про зустріч Трампа і Путіна

Дональд Трамп.

Схоже, агресорці Росії та США вдалося знайти “якусь невизначену спільну мову”. Цілком ймовірно, що під час зустрічі лідерів двох країн на Алясці “будуть узгоджені деякі умови”.

Про це повідомило Reuters, джерело, близьке до Кремля.

“Схоже, що завтра (у п’ятницю, 15 серпня) будуть узгоджені деякі умови, оскільки Трампу не можна відмовити, а ми не маємо можливості відмовити (через тиск санкцій)”, - розповів анонімний співрозмовник агентства.

Reuters пише, мовляв, надії Трампа на укладення угоди про припинення вогню в Україні поки незрозумілі. Втім, Путін зробив пропозицію про можливу ядерну угоду, яка може допомогти обом зберегти обличчя.

Зазначається, що Путін висунув жорсткі умови для повного припинення вогню, але одним із компромісів може стати поетапне припинення повітряної війни.

"Якщо вони (росіяни) зможуть запропонувати угоду, яка передбачає якесь перемир'я, але водночас залишає Росії контроль над ескалацією конфлікту і не створює жодних реальних стримувальних чинників на землі або в повітряному просторі над Україною... з точки зору Путіна це буде прекрасним результатом", - каже директор з питань демократичної стійкості в Центрі аналізу європейської політики Сем Грін.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що намір Путіна — не мир. Росія, ймовірно, планує використати цей саміт, аби змістити фокус міжнародної уваги з мирних переговорів щодо України на питання двосторонніх відносин між Москвою та Вашингтоном. Москва прагне схилити американську адміністрацію до економічного зближення, якого РФ гостро потребує.

Своєю чергою, Трамп налаштований рішуче. На пресконференції напередодні саміту він заявив, що "Путін зі мною не гратиметься". З його слів, диктатор захопив би всю Україну, якби він не був главою Сполучених Штатів.

Разом з тим Трамп заявив, що не впевнений у можливості досягти угоди про негайне припинення вогню. Хоч, запевняє очільник Білого дому, він вважає Володимира Путіна готовим до укладання такого документа.