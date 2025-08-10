На Алясці Трамп влаштує Путіну перевірку: коли буде остаточна мирна угода – генсек НАТО відповів

Марк Рютте / © Associated Press

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що саміт між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним на Алясці, який відбудеться в п’ятницю, стане важливим випробуванням для російського диктатора.

Про це Рютте сказав у неділю, 10 серпня, в інтерв’ю на телеканалі ABC News.

«Наступна п’ятниця буде важливою, бо це буде перевірка Путіна, наскільки серйозно він налаштований покласти край цій жахливій війні», — сказав Рютте.

Він зазначив, що зустріч стосуватиметься питань гарантій безпеки, а також визнання того, що Україна сама має вирішувати своє майбутнє і залишатись суверенною державою, яка самостійно визначає свою геополітичну позицію.

Крім того, Рютте припустив, що на Алясці «остаточної угоди» ще не буде.

«Коли справа дійде до повномасштабних переговорів, і сподіваймося, що п’ятниця стане важливим кроком у цьому процесі… Йтиметься про територію. Звичайно, йтиметься про гарантії безпеки, але також про абсолютну необхідність визнати, що Україна сама вирішує своє майбутнє, що Україна має бути суверенною державою, яка вирішує своє геополітичне майбутнє», — додав він.

Крім того, генсек НАТО наголосив, що в рамках переговорів для України не потрібно ставити обмежень щодо чисельності власних військ, як цього вимагає РФ. А для НАТО не має бути обмежень щодо присутності на східному фланзі Європи.

Рютте запевнив, що Трамп хоче «покласти край цій жахливій війні».

Водночас, генсек НАТО визнав, що Росія де-факто контролює частину території України.

«Питання полягатиме в тому, як рухатися далі після припинення вогню, зокрема що це означає з точки зору гарантій безпеки для України. Коли йдеться про все це питання території, коли йдеться про визнання, наприклад, можливо, в майбутній угоді, що Росія контролює де-факто, фактично частину території України, це має бути ефективне визнання, а не політичне де-юре», — підсумував Рютте.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін проведуть зустріч 15 серпня в американському штаті Аляска.

У Bild попередили, що через цю зустріч наступний тиждень буде вирішальним для України.

Також у BILD назвали неочікувані причини вибору місця зустрічі Трампа і Путіна саме на Алясці.

Своєю чергою, видання NYT проаналізувало загрози для Києва від зустрічі Трампа і Путіна.