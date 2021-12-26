На Азові домінує Росія: море може стати плацдармом для збройного конфлікту

На Азові домінує Росія: море може стати плацдармом для збройного конфлікту

WP пише про ймовірний "широкомасштабний військовий напад на Україну" на початку 2022-го.

Азовське море може стати районом ймовірного збройного конфлікту між Росією та Україною.

Про це пише видання The Washington Post.

"Є підстави вважати, що берегова лінія Азова має для Росії більш серйозну стратегічну та економічну цінність, ніж східні прикордонні райони України, що постраждали від війни", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що розвідка Сполучених Штатів попереджає про можливе вторгнення РФ до України на початку 2022-го. Йдеться про "широкомасштабний військовий напад на Україну".

Washington Post наголошує на тому, що наразі вся увага зосереджена на концентрації військ країни-агресорки на сухопутних кордонах. Втім, "якщо вторгнення розпочнеться з моря, українські сили виявляться значною мірою безсилими".

До слова, визнав це і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба: "З точки зору безпеки в Азовському морі домінує Росія, і у разі війни вона активно використовуватиме це для тиску на наші південні міста на Азовському узбережжі. У нинішніх обставинах, звісно, ​​Росія диктує ситуацію в Азові. Переважно використовує його як театр військових дій".

Як повідомлялося, РФ продовжує нарощувати військові сили вздовж українських кордонів. У Міноборони України опублікували свіжу карту, на якій показано розташування військ та важкої техніки. Зокрема, на східному кордоні сконцентровано близько 10 батальйонних тактичних груп. На території Білорусі перебувають авіаційні частини, танковий батальйон і мотопіхотні підрозділи. В Курській області розмістили табір з озброєнням і бойовою технікою.

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