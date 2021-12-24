На Банковій назвали умову, за якої може відбутися розмова Зеленського із Путіним

На Банковій назвали умову, за якої може відбутися розмова Зеленського із Путіним

У 2021 році Київ намагався встановити діалог з Москвою, але спроба була невдалою.

Президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін можуть провести розмову, тільки коли буде впевненість, що є предмет для переговорів.

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сказав "Фокусу".

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За його словами, цьогоріч українська сторона намагалася зателефонувати президенту Росії, але розмова не відбулося. Крім того, Зеленський готовий і до особистої зустрічі з Путіним, але інформації про дату можливої особистої зустрічі поки що немає.

"Наш президент ніколи не дзвонить туди, де він не впевнений, що його дзвінка чекають і йому готові відповісти. Була всього одна спроба в цьому році встановити контакт. Вже не пам'ятаю, з якої причини розмова не відбулася. Тому щойно буде впевненість, що президент РФ готовий розмовляти і буде предмет для розмови, він відбудеться", - заявив він.

Єрмак додав, що переговори з Росією ведуться постійно, комунікація відбувається в межах "нормандського формату".

"Як Ви знаєте, Дмитро Козак є політичним радником російського лідера в нормандському форматі. Також періодично ми проводимо консультації щодо питань, які обговорюються в ТКГ", - уточнив Андрій Єрмак.

Раніше Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін готовий провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Утім, Пєсков зазначив, що така потенційна зустріч має бути "орієнтованою на конкретний результат".

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