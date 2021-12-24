На Банковій назвали умову, за якої може відбутися розмова Зеленського із Путіним

У 2021 році Київ намагався встановити діалог з Москвою, але спроба була невдалою.
Президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін можуть провести розмову, тільки коли буде впевненість, що є предмет для переговорів.
Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сказав "Фокусу".
За його словами, цьогоріч українська сторона намагалася зателефонувати президенту Росії, але розмова не відбулося. Крім того, Зеленський готовий і до особистої зустрічі з Путіним, але інформації про дату можливої особистої зустрічі поки що немає.
"Наш президент ніколи не дзвонить туди, де він не впевнений, що його дзвінка чекають і йому готові відповісти. Була всього одна спроба в цьому році встановити контакт. Вже не пам'ятаю, з якої причини розмова не відбулася. Тому щойно буде впевненість, що президент РФ готовий розмовляти і буде предмет для розмови, він відбудеться", - заявив він.
Єрмак додав, що переговори з Росією ведуться постійно, комунікація відбувається в межах "нормандського формату".
"Як Ви знаєте, Дмитро Козак є політичним радником російського лідера в нормандському форматі. Також періодично ми проводимо консультації щодо питань, які обговорюються в ТКГ", - уточнив Андрій Єрмак.
Раніше Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін готовий провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Утім, Пєсков зазначив, що така потенційна зустріч має бути "орієнтованою на конкретний результат".
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