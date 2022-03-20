На час воєнного стану РНБО заборонила діяльність 11 партій - Зеленський

У списку - "Опозиційна платформа - За життя".

На період воєнного стану в Україні заборонена діяльність 11 політичних партій, лідери та члени яких досить часто продукують проросійську риторику.

Рішення про заборону діяльності цих партій затвердила РНБО, повідомив у нічному зверненні 20 березня президент України Володимир Зеленський.

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"Я хочу нагадати усім політичним діячам з будь-яких таборів: воєнний час дуже добре показує мізерність особистих амбіцій тих, хто намагається поставити власні амбіції, власну партію чи карʼєру вище за інтереси державні, за інтереси народу. Хто ховається десь по тилах, але вдає, ніби тільки він дбає про оборону. Будь-яка активність політиків, спрямована на розкол чи на колаборацію, не матиме успіху. Але отримає жорстку відповідь", - сказав Зеленський.

Президент сказав, що РНБО ухвалила рішення про заборону діяльності 11 партій, "враховуючи повномасштабну війну, розвʼязану Російською Федерацією, та звʼязки деяких політичних структур з цією державою".

Список заборонених в Україні партій на період воєнного стану:

"Опозиційна платформа – За життя";

"Партія Шарія";

"Наші";

"Опозиційний блок";

"Ліва опозиція";

"Союз лівих сил";

"Держава";

"Прогресивна соціалістична партія України";

"Соціалістична партія України";

"Соціалісти";

"Блок Володимира Сальдо".

"Міністерству юстиції доручено невідкладно вжити в установленому порядку вичерпних заходів щодо заборони діяльності зазначених політичних партій. Кожен зараз повинен дбати про інтереси нашої держави. Про інтереси України. Бо це – заради нас. Бо це – заради життя", - зазначив Зеленський.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 24-го дня війни

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