На фото Путіна в церкві помітили дивну "деталь": "двійник або слід від операції"

У Мережі припустили, що шрам може свідчити про серйозні проблеми зі здоров'ям у глави Кремля.

У російського диктатора Володимира Путіна помітили дивний знак на тілі у церкві, яку він відвідав 16 квітня, на Великдень.

На кадр звернув увагу журналіст Денис Казанський.

На зображенні показано велику відмітку на шиї російського президента у формі літери Z. У Мережі припустили, що це можу бути шрам від операції. Припустили й іншу версію, мовляв, це несправжній Путін, а його двійник.

"Ой, а що це у Володі? Здається, я зрозумів, звідки взялася Z", – написав Казанський він у Twitter.

Користувачі також припустили, що шрам може свідчити про серйозні проблеми зі здоров'ям російського диктатора.

"Буданов мав рацію", – пишуть вони.

Натомість інші користувачі Мережі взялися жартувати: "Гордон намагався кадик вирвати", "Дід у юності передивився фільм Zorro до запаморочення".

Зазначимо, глава Кремля Володимир Путін відвідав Великоднє богослужіння у храмі Христа Спасителя. Російського диктатора супроводжували чимала кількість охоронців та мер Москви Сергій Собянін.

Прикметно, що політтехнолог Борис Тізенгаузен переконаний, що Путін таки має своїх двійників, і дуже важливо їх знайти і розібратися хто і за що відповідальний.

Водночас головне управління розвідки України не має доказів, що до окупованого Маріуполя приїздив саме диктатор Володимир Путін, а не його двійник.

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