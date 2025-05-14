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На фронті може бути патова ситуація: британський генерал про долю переговорів
Британський генерал Річард Даннат, коментуючи майбутні переговори в Стамбулі, заявив, що наразі нема підстав для швидкого справедливого миру.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс недавно заявив, що Росія вимагає занадто багато на переговорах про припинення вогню. Ймовірно, адміністрація Трампа нарешті починає розуміти, що Росія не зацікавлена в чесній угоді.
Про це розповів британський генерал, колишній голова Генштабу Великої Британії Річард Даннат в інтерв’ю «24 каналу».
«Ми не можемо довіряти Путіну. Малоймовірно, що справедлива угода буде на столі, бо навіть якщо Зеленський погодиться, що східна частина України, яка зараз окупована Росією, тимчасово має отримати „статус-кво“, — це вигідно Путіну і невигідно Україні», — зазначив Даннат.
Він закликав українців повернутися до «невтішного усвідомлення», що росіяни, окупувавши 20% території України, не збираються йти добровільно. Попри допомогу Заходу, ЗСУ зараз мають недостатньо сил і засобів, щоб вигнати росіян.
«Виникає жахливе відчуття, що на полі бою може скластися патова ситуація. Постає питання: чи можна вважати патову ситуацію на полі бою основою для припинення вогню і закінчення війни? Але припинення вогню — це одне, а мирна угода — інше. Я не бачу підстав для швидкого справедливого миру», — підсумував Річард Даннат.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його щільний графік не завадить зустрітися з диктатором РФ Володимиром Путіним «заради порятунку життів». Також він анонсував «гарні новини» щодо війни РФ проти України.