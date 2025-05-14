На фронті може бути патова ситуація: британський генерал про долю переговорів

Британський генерал закликав українців повернутися до "невтішного усвідомлення" / © Associated Press

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс недавно заявив, що Росія вимагає занадто багато на переговорах про припинення вогню. Ймовірно, адміністрація Трампа нарешті починає розуміти, що Росія не зацікавлена в чесній угоді.

Про це розповів британський генерал, колишній голова Генштабу Великої Британії Річард Даннат в інтерв’ю «24 каналу».

«Ми не можемо довіряти Путіну. Малоймовірно, що справедлива угода буде на столі, бо навіть якщо Зеленський погодиться, що східна частина України, яка зараз окупована Росією, тимчасово має отримати „статус-кво“, — це вигідно Путіну і невигідно Україні», — зазначив Даннат.

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Він закликав українців повернутися до «невтішного усвідомлення», що росіяни, окупувавши 20% території України, не збираються йти добровільно. Попри допомогу Заходу, ЗСУ зараз мають недостатньо сил і засобів, щоб вигнати росіян.

«Виникає жахливе відчуття, що на полі бою може скластися патова ситуація. Постає питання: чи можна вважати патову ситуацію на полі бою основою для припинення вогню і закінчення війни? Але припинення вогню — це одне, а мирна угода — інше. Я не бачу підстав для швидкого справедливого миру», — підсумував Річард Даннат.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його щільний графік не завадить зустрітися з диктатором РФ Володимиром Путіним «заради порятунку життів». Також він анонсував «гарні новини» щодо війни РФ проти України.