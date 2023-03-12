На Харківщині продовжується обов'язкова евакуація Куп'янського району: деталі

На Харківщині триває обов'язкова евакуація Куп'янського району, де тривають активні бойові дії.

Про це в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, - пише Укрінформ.

«Щодо евакуації з Куп'янського напрямку, який наразі є найгарячішим, - там проходить лінія фронту і ворог постійно намагається атакувати позиції наших військових. Тому ми оголосили обов'язкову евакуацію, роз'яснюємо це населенню», - зауважив Синєгубов.

Ворог щоденно обстрілює населені пункти Куп'янської громади. Тому наразі продовжується евакуація звідти цивільного населення, передусім сімей з дітьми та маломобільних людей.

«Зусиллями ОВА та за допомогою волонтерських організацій ми вивозимо усіх, хто хоче залишити небезпечні місця», - підкреслив посадовець.

Начальник ОВА зазначив, що усі евакуйовані люди отримують гуманітарну допомогу та безплатне житло у відносно безпечних районах Харківщини, або за межами області. Нині місто Житомир готове розмістити в достатньо комфортних умовах 500 сімей з дітьми із Куп'янська.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів України 7 березня схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Наразі під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає лише місто Бахмут Донецької області.

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