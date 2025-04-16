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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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На якому етапі перебуває економічна угода зі США — Зеленський розповів

Зеленський заявив, що «базові юридичні речі» в угоді зі США майже доопрацьовані.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський розповів, про «хороші результати» в урядової команди України, яка працює з американською стороною щодо угоди про економічне партнерство.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні за 16 квітня.

Сьогодні він заслухав доповідь першої віцепрем’єр-міністерки Свириденко про переговори з американцями.

«Базові юридичні речі майже доопрацьовані, і далі, якщо все буде рухатися так само швидко та конструктивно, угода дасть економічні результати обом нашим країнам: і Україні, і Америці», — заявив Зеленський.

Раніше заступник міністра економіки Тарас Качка припустив, що Україна та США можуть підписати меморандум про корисні копалини найближчими днями.

Своєю чергою міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила про «суттєвий прогрес» у роботі над угодою про корисні копалини зі США.

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