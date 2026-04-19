Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін не зможе швидко переключитися на інші регіони після завершення війни проти України.

Про це заявив колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер в інтерв’ю Новини.LIVE.

«Росія серйозно виснажилася. Якщо війна завершиться, їй доведеться відновлюватися політично, економічно, військово і фінансово. РФ не буде готова починати нову війну десь ще. Дл Путіна ситуація складна: продовжувати війну проблемно, але й завершити її непросто — через повернення військових, витрати та економіку, перебудовану під війну», — сказав Волкер.

Водночас він визнав, що у перспективі кількох років Росія може здійснити обмежену операцію проти Естонії чи Литви — захопити невелику територію, щоб підірвати довіру до НАТО.

Раніше повідомлялося, що Володимир Путін, найімовірніше, відчуває себе загнаним у кут через невдачі власної армії на фронті, жахливий стан власної економіки та низьких шансів на перемогу у війні.

Через це він розлютився і може вирішити, що саме зараз настав ідеальний момент для того, щоб почати війну проти НАТО, зокрема, напасти саме на Європу.