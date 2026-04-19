На яку країну може напасти Путін після України — прогноз Волкера
Волкер не виключає, що російський диктатор може кинути виклик НАТО для зміни світового порядку.
Президент РФ Володимир Путін не зможе швидко переключитися на інші регіони після завершення війни проти України.
Про це заявив колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер в інтерв’ю Новини.LIVE.
«Росія серйозно виснажилася. Якщо війна завершиться, їй доведеться відновлюватися політично, економічно, військово і фінансово. РФ не буде готова починати нову війну десь ще. Дл Путіна ситуація складна: продовжувати війну проблемно, але й завершити її непросто — через повернення військових, витрати та економіку, перебудовану під війну», — сказав Волкер.
Водночас він визнав, що у перспективі кількох років Росія може здійснити обмежену операцію проти Естонії чи Литви — захопити невелику територію, щоб підірвати довіру до НАТО.
Раніше повідомлялося, що Володимир Путін, найімовірніше, відчуває себе загнаним у кут через невдачі власної армії на фронті, жахливий стан власної економіки та низьких шансів на перемогу у війні.
Через це він розлютився і може вирішити, що саме зараз настав ідеальний момент для того, щоб почати війну проти НАТО, зокрема, напасти саме на Європу.