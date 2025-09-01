На Хмельниччині затримали ймовірного вбивцю Андрія Парубія

Наручники / © Freepik

Десятки поліцейських Львівщини та центрального апарату Нацполіції разом зі співробітниками Служби безпеки України цілодобово працювали над розкриттям резонансного злочину – вбивства Андрія Парубія.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, операція перебувала на особистому контролі Президента України. Відомо, що ймовірного стрільця затримали на Хмельниччині всього через півтори доби після злочину.

«Злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі. Але через 24 години після вбивства правоохоронці вже вийшли на прямий слід стрільця, а через 36 годин – його затримали», – наголосив Клименко.

Міністр подякував поліцейським Львівщини та центрального апарату Нацполіції, співробітникам СБУ, Офісу Генерального прокурора та львівській обласній прокуратурі за професійну роботу.

«Професійна і єдина правоохоронна система – основа безпеки та спокою в країні», – підсумував він.

