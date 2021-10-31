На київському ринку з’явилося в продажу м’ясо "для Тищенка”: фото

На київському ринку з’явилося в продажу м’ясо "для Тищенка”: фото

Така “спецпропозиція” для народного депутата від “Слуги народу” демонструє, якого гатунку м’ясо можна придбати за 20 гривень.

На столичному пабліку в соцмережі Instagram з’явилося фото із м’ясного відділу одного із ринків Києва, де продавець виклав на прилавку спеціальну пропозицію для народного депутата Миколи Тищенка, який нещодавно сконфузився через ціни на продукти.

На опублікованому знімку видно, що м’ясо “для Тищенка” – це м’ясні обрізки з плівкою та жилами, які зазвичай купують для домашніх тварин.

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Очевидно, продавець вирішив потролити “слугу народу” та показати, якого гатунку м’ясо можна купити на ринку за 20 грн.

“На ринках України почали з'являтися спеціальні пропозиції для Колі Тищенка”, - підписано цю фотографію.

Раніше Микола Тищенко в коментарі журналістам заявив, що він купує гречку по 12 гривень за кілограм, сало і яловичину – по 50, а часом знаходить навіть по 20 гривень.

Нагадаємо, продавці шоковані заявами нардепа Миколи Тищенка, який озвучив ціни на найдорожчому базарі столиці — Бессарабці.

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