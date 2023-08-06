На “Конституцію Росії” можна не зважати: у Зеленського відреагували на маячню Пєскова про окуповані території

На твердження речника Кремля Дмитра Пєскова про те, що Росія прагне контролювати “всі території, приналежність яких визначена Конституцією Російської Федерації”, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував заявою про юридичну нікчемність документа під назвою “Конституція Росії”.

Про це він написав в неділю, 6 серпня, у соцмережі.

Він наголосив, що жодних “територій України, записаних у Конституцію Росії”, на які “претендує Росія”, не існує. Насправді це лише тимчасово окуповані території України, на яких відбуваються активні бойові дії і які буде звільнено.

“Зауважу також, що “Конституція Росії” не має стосунку до сталих юридичних документів і її зміст не може братися до розгляду”, - саркастично зауважив Подоляк, натякаючи на постійні зміни в Конституції РФ, які вносяться через забаганки господаря Кремля Володимира Путіна.

Раніше в інтерв'ю американському виданню The New York Times прессекретар Путіна, відповідаючи на запитання журналіста, чи має намір Росія окупувати інші території в Україні, відповів: "Ні, ми просто хочемо контролювати всі ті території, які зараз в Конституції нашої країни значаться як наші".

Нагадаємо, після псевдореферендумів у вересні 2022 року Росія привласнила частину Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей України і оголосила їх “новими територіями” РФ разом із анексованим у 2014 році Кримом.

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