"На ляпас відповімо ударом": Зеленський жорстко попередив невизнане Придністров'я

Зеленський обговорив питання загроз з невизнаного Придністров'я з президенткою Молдови.

Президент Володимир Зеленський попередив, що будь-які дії у контрольованому Росією Придністров’ї, які загрожуватимуть Україні, отримають відповідну реакцію.

Про це глава держави сказав на зустрічі зі своєю молдовської колегою Маєю Санду під час її візиту до Києва.

Зеленський розповів, що питання загроз з невизнаного Придністров'я він обговорив з Санду.

"Якщо буде – я вважаю, що це глобальна помилка. Ті чи інші сигнали ми отримуємо, вони неприємні. Але ці люди, які перебувають у Придністров’ї, мають знати: для нас це буде не удар, а ляпас. А ми точно відповімо ударом", – сказав, відповідаючи на запитання щодо можливої атаки з боку Придністров’я.

Президент наголосив на необхідності підтримання стабільної ситуації в цьому регіоні.

"Я вважаю, що передусім ми всі маємо робити так, щоб не було дестабілізації в регіоні. Ми всіляко це демонструємо. Ми зараз воюємо з Росією на нашій землі, хоча ви бачили, що неодноразово були ракетні удари і з боку Білорусі", – зазначив він.

Мая Санду своєю чергою запевнила, що Молдова відстежує ситуацію в Придністров’ї, і у разі виникнення загроз інформуватиме партнерів.

"Ми б хотіли упевнитися, що не виникне ситуації, яка може дестабілізувати подальшу обстановку. Наші інституції продовжують відстежувати ситуацію, і, звісно, якщо трапиться щось, що викликатиме стурбованість, ми будемо вживати заходів та інформувати наших партнерів", – сказала президентка Молдови.

Нагадаємо, що президентка Молдови приїхала до Києва, де зустрілася із президентом Володимиром Зеленським.

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