"На межі війни": Литва закликає посилити безпеку країн Балтії за допомогою американських військ

"На межі війни": Литва закликає посилити безпеку країн Балтії за допомогою американських військ

Регіон стурбований концентрацією військ РФ біля України.

Литва закликає посилити безпеку країн Балтії за допомогою американських військ на тлі ситуації, яка склалася біля українських кордонів.

Про це заявив литовський президент Гітанас Науседа, пише Reuters.

За його словами, регіон стурбований концентрацією військ Російської Федерації біля України. Вільнс побоюється, що Європа опинилася "на межі війни".

"Російське військове нарощування на східному кордоні НАТО змінює ситуацію з безпекою. Критично важливо посилити регіональну безпеку країн Балтії додатковими військами із США та прискорити співпрацю у галузі військових закупівель", — сказав Науседа.

До слова, від 2019-го Сполучені Штати Америки розміщують на території Литви групи чисельністю близько 500 військовослужбовців та техніки на ротаційній основі. Втім, своєю заявою Науседа закликав Вашингтон зробити це розміщення постійним.

Як повідомлялося, Литва направила до України військових інструкторів, які навчатимуть українськх військових використовувати ракетні системи Stinger. Командувач збройних сил Литви зазначив, що його бійці також перейматимуть досвід українських захисників, здобутий у боях на Донбасі.

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