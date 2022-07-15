"На них бомби не падають": експерт пояснив, чому ЄС не наважується на газове ембарго щодо РФ

Заява прем’єра Чехії Петра Фіали про відсутність шансів включення ембарго на російський газ до сьомого пакета санкцій ЄС є суто політичним небажанням щось змінювати.

Країни ЄС розуміють, що треба відмовлятися від газу з Росії, але водночас хотіли б налагодити механізм, щоб його ціна не була така висока.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

"Тому що тут має місце балансування між Скіллою і Харібдою. Тому що з одного боку, всі чудово розуміють, що від російських енергоресурсів потрібно відмовлятися. Але кожен намагається це зробити якось по-своєму і типу там – ну, нехай спершу там інші відмовляться, а потім і ми. Приклад (позитивний – ред.) – країни Балтії, Польща і Болгарія. Чехія в даному випадку є винятком, том у що так чи інакше вона вже давно – частина німецького газового ринку. Тому всі ці гальмівні явища, які спостерігаються в Німеччині, вони впливають і на Чехію. Тому вони так само неквапно приймають рішення", – пояснив Гончар.

Він також розповів, що Чехія має підземні сховища газу, тому їй наразі комфортно. Водночас некомфортним є те, що доводиться платити високу ціну за газ.

"В цьому контексті якраз і гальмування європейського політикуму пов’язано з тим, що продовжує діяти інерційний механізм. Мовляв, треба якось із Росією полагодити питання, щоби не була така висока ціна на газ. На них бомби не падають. Тому звідси такий двоїстий підхід", – зауважив експерт.

Нагадаємо, прем'єр Чехії заявив, що "немає шансів" включити до сьомого пакета санкцій ЄС російський газ, "тому що низка країн залежать від російського газу".

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