На обкладинці журналу Time розмістили український прапор і цитату Зеленського

На обкладинці журналу Time розмістили український прапор і цитату Зеленського

На обкладинці надрукували слова президента Володимира Зеленського: "Життя переможе смерть, а світ – темряву".

Американський щотижневий журнал Time присвятив обкладинку свого нового номера війні в Україні.

Про це йдеться у Twitter видання.

На обкладинці, на фоні прапора України, надрукували слова президента Володимира Зеленського: "Життя переможе смерть, а світ – темряву". Таку фразу глава держави сказав під час звернення до Європарламенту 1 березня, після того, як ЄС почав розгляд заявки України на членство.

"Володимир Зеленський та герої України", — зазначається на обкладинці нижче.

time.com

Нагадаємо, що на початку лютого журнал Time вже присвячував обкладинку Україні, а коли Путін напа на Україну — на обклажинці тижневика його зобразили з вусами Гітлера.