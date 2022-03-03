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На обкладинці журналу Time розмістили український прапор і цитату Зеленського

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На обкладинці журналу Time розмістили український прапор і цитату Зеленського

time.com

На обкладинці надрукували слова президента Володимира Зеленського: "Життя переможе смерть, а світ – темряву".

Американський щотижневий журнал Time присвятив обкладинку свого нового номера війні в Україні.

Про це йдеться у Twitter видання.

На обкладинці, на фоні прапора України, надрукували слова президента Володимира Зеленського: "Життя переможе смерть, а світ – темряву". Таку фразу глава держави сказав під час звернення до Європарламенту 1 березня,  після того, як ЄС почав розгляд заявки України на членство. 

"Володимир Зеленський та герої України", — зазначається на обкладинці нижче.

© time.com
time.com

Нагадаємо, що на початку лютого журнал Time вже присвячував обкладинку Україні, а коли Путін напа на Україну — на обклажинці тижневика його зобразили з вусами Гітлера.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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