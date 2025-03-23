На Одещині чоловік двічі намагався втекти від працівників ТЦК під лемент жінок (відео)

У ТЦК повідомили, що затриманий перебував у розшуку за ухилення від виконання військового обов'язку.

У Білгород-Дністровському (Одеська область) чоловік двічі безуспішно намагався втекти від військових ТЦК під час перевірки документів.

Відповідне відео з'явилося у Мережі.

На опублікованих кадрах видно, що місцеві жінки намагалися "відбити" чоловіка, але його все одно затримали. Також на кадрах видно, як один із працівник ТЦК затуляє чоловікові рот, щоб той не кричав.

На Одещині чоловік двічі намагався втекти від працівників ТЦК

Реакція ТЦК

Одеський обласний ТЦК повідомляє, що затриманий перебував у розшуку за ухилення від виконання військового обов'язку.

"Замість сприяння встановленню обставин, він двічі намагався втекти, що призвело до інциденту, зафіксованого на боді-камерах правоохоронців. Після проведення роз'яснювальної роботи з цивільним населенням представниками Нацполіції, громадянин був доставлений нарядом ГРПП до Білгород-Дністровського РТЦК та СП", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Кременчуці чоловік вистрелив у ногу військовому ТЦК.

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