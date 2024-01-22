На Одещину завітав Верховний комісар ООН у справах біженців: Харлов показав йому руйнування і домовився про допомогу

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді відвідав Одещину у рамках свого візиту до України.

Разом з керівництвом Одеської обласної військової адміністрації, зокрема, виконувачем обов’язків голови Одеської ОВА Олександром Харловим обговорили посилення допомоги постраждалим внаслідок російської агресії жителям регіону та переселенцям.

Йшлось про допомогу у відновленні пошкоджених помешкань одеситів та жителів області.

Харлов подякував Верховному комісару ООН у справах біженців Філіппо Гранді за надану допомогу, як критичній інфраструктурі, так і переселенцям в області, та висловив сподівання на посилення співпраці у майбутньому.

«Ми дуже вдячні за допомогу, яку Одещина отримує від УВКБ ООН. Це, зокрема і надання генераторів для критичної інфраструктури, постійна підтримка переселенців у регіоні, допомога екстреним службам Одещини, ремонтування приміщень задля розміщення ВПО, допомога постраждалим. Будемо посилювати нашу співпрацю», - зазначив обласний чиновник.

Філіппо Гранді зустрівся із людьми, домівки яких постраждали внаслідок російської атаки та побував у Спасо-Преображенському соборі, куди влучила російська ракета. Гранді наголосив, що життя цивільного населення та цивільна інфраструктура повинні бути захищені, збережені, а ті, що зруйновані, – відновлені відповідно до міжнародного гуманітарного права.

Харлов, своєю чергою, розповів про наслідки останньої ворожої атаки на Одещину 17 січня 2024 року, під час якої було збито ще на підльоті до узбережжя 11 «шахедів», переважна більшість впали в море. Утім, уламками кількох збитих машин та вибухова хвиля пошкодили багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автомобілі місцевих жителів в Приморському районі Одеси.

«Ворог вдався до чергових ударів по мирному населенню Одещини, атакував ударними дронами. Завдячуючи силам ППО усі повітряні цілі були збиті, але я змушений констатувати, що уламки збитих дронів упали на житлові будинки. П'ять житлових будинків зазнали пошкоджень, один будинок постраждав найбільше — з нього евакуювали 130 мешканців», — розповів він.

17 січня був представлена нова очільниця Одеської обласної дитячої клінічної лікарні Ольга Удовиченко. На неї покладена важлива місія з модернізації та розвитку медзакладу.

Крім того, Харлов разом з командою передав до опікового відділення Одеської міської клінічної лікарні №10 супер-технологічні ліжка для лікування пацієнтів з опіковою травмою. Це унікальне обладнання було передано медзакладу благодійникам фондів «УНІЛЕКС» та «Милосердя Віктор» за сприяння голови адміністрації Олега Кіпера.