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На Одещину завітав Верховний комісар ООН у справах біженців: Харлов показав йому руйнування і домовився про допомогу

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На Одещину завітав Верховний комісар ООН у справах біженців: Харлов показав йому руйнування і домовився про допомогу

Олександр Олександрович Харлов, в.о.голови Одеської ОДА

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді відвідав Одещину у рамках свого візиту до України.

Разом з керівництвом Одеської обласної військової адміністрації, зокрема, виконувачем обов’язків голови Одеської ОВА Олександром Харловим обговорили посилення допомоги постраждалим внаслідок російської агресії жителям регіону та переселенцям.

Йшлось про допомогу у відновленні пошкоджених помешкань одеситів та жителів області.

Харлов подякував Верховному комісару ООН у справах біженців Філіппо Гранді за надану допомогу, як критичній інфраструктурі, так і переселенцям в області, та висловив сподівання на посилення співпраці у майбутньому.

«Ми дуже вдячні за допомогу, яку Одещина отримує від УВКБ ООН. Це, зокрема і надання генераторів для критичної інфраструктури, постійна підтримка переселенців у регіоні, допомога екстреним службам Одещини, ремонтування приміщень задля розміщення ВПО, допомога постраждалим. Будемо посилювати нашу співпрацю», - зазначив обласний чиновник.

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Філіппо Гранді зустрівся із людьми, домівки яких постраждали внаслідок російської атаки та побував у Спасо-Преображенському соборі, куди влучила російська ракета. Гранді наголосив, що життя цивільного населення та цивільна інфраструктура повинні бути захищені, збережені, а ті, що зруйновані, – відновлені відповідно до міжнародного гуманітарного права.

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Харлов, своєю чергою, розповів про наслідки останньої ворожої атаки на Одещину 17 січня 2024 року, під час якої було збито ще на підльоті до узбережжя 11 «шахедів», переважна більшість впали в море. Утім, уламками кількох збитих машин та вибухова хвиля пошкодили багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автомобілі місцевих жителів в Приморському районі Одеси.

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«Ворог вдався до чергових ударів по мирному населенню Одещини, атакував ударними дронами. Завдячуючи силам ППО усі повітряні цілі були збиті, але я змушений констатувати, що уламки збитих дронів упали на житлові будинки. П'ять житлових будинків зазнали пошкоджень, один будинок постраждав найбільше — з нього евакуювали 130 мешканців», — розповів він.

17 січня був представлена нова очільниця Одеської обласної дитячої клінічної лікарні Ольга Удовиченко. На неї покладена важлива місія з модернізації та розвитку медзакладу.

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Крім того, Харлов разом з командою передав до опікового відділення Одеської міської клінічної лікарні №10 супер-технологічні ліжка для лікування пацієнтів з опіковою травмою. Це унікальне обладнання було передано медзакладу благодійникам фондів «УНІЛЕКС» та «Милосердя Віктор» за сприяння голови адміністрації Олега Кіпера.

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