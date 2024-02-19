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На окупованих територіях загарбники переводять на власне програмне забезпечення та комунікаційні сервіси роботу "адміністрацій"

Наразі росіяни встановили вже понад 18 тисяч відповідних пристроїв.

Російські загарбники посилюють заходи інформаційно-психологічного впливу на українців в окупації.

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства обороні України. 

Аби перекрити канали доступу до інформації про реальну ситуацію на фронті, в Україні та світі, мешканців окупованих громад Херсонщини масово під’єднують до російського супутникового телебачення під назвою «русскій мір».

Наразі росіяни встановили вже понад 18 тисяч відповідних пристроїв.

Також у тимчасово окупованих українських громадах Донеччини загарбники переводять на власне програмне забезпечення та комунікаційні сервіси роботу окупаційних "адміністрацій": йдеться, зокрема, про «Автоматизированное рабочее место госслужащего» та федеральну платформу «госвеб».

Водночас московити розширюють мережу покриття російського мобільного зв’язку: у 2023-24 роках на Донеччині встановили понад 700 базових станцій, а на Херсонщині — понад 200, що становить понад 85% усього мобільного покриття в окупованому регіоні.

Нагадаємо, за даними WP, Кремль організував спецоперацію з дискредитації Зеленського.

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