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На окупованій Херсонщині російські гастролери "підвищуватимуть кваліфікацію" місцевих колаборантів

На окупованій Херсонщині російські гастролери "підвищуватимуть кваліфікацію" місцевих колаборантів

Ці курси є свідченням колабораційної діяльності й тому кожен їх відвідувач отримає покарання за свою діяльність / Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Зрадники за планом мають пройти окремий курс “патріотизму”.

На тимчасово окуповані території Херсонської області прибули гастролери з РФ, які мають “підвищити компетентність” місцевих колаборантів.

Про це інформує Центр національного спротиву. 

Для цього на ТОТ Херсонщини росіяни створи «центр розвитку компетенцій Херсонської області», де проходитимуть навчання колишні прибиральники, працівники нижчої ланки й всі інше, хто отримав посади у фейковій адміністрації області.

Звичайно, що зрадники за планом мають пройти окремий курс “патріотизму”, де їм розповідатимуть нацистські теорії кремля про велич “російської цивілізації” й відкидатимуть існування української нації.

Центр національного спротиву зауважує, що всі ці курси є свідченням колабораційної діяльності й тому кожен їх відвідувач отримає покарання за свою діяльність.

Нагадаємо, що СБУ затримала доньку ексмера Полтави, яка працювала на “виборчий штаб” партії Путіна.

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