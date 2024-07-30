На окупованому півострові затримали чоловіка за "образу Путіна"

В окупованому Криму затримали чоловіка, який начебто «вдруге образив Путіна і погодився допомогти СБУ».

Про це повідомляють рос"ЗМІ", - пише кримськотатарський ресурсний центр.

Мова йде про Володимира Поплавського, який вперше був затриманий після того, як він у прямому ефірі в соцмережі сказав, що «готовий співпрацювати з СБУ». Його змусили перепрошувати за це.

Через місяць після інциденту чоловік знову вийшов у прямий ефір, у якому знову висловив свою антиросійську позицію. У розмові він «образив президента Російської Федерації, сказав, що чекає на прихід України».

Чоловіка затримано та направлено до ізолятора тимчасового тримання, зібрані матеріали направлено до суду для подальшого розгляду.

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Нагадаємо, українські війська завдали ракетного удару по авіабазі "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Російські системи ППО, які захищають авіабазу, не змогли відбити удар.

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