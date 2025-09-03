На параді з Путіним і Кімом Сі Цзіньпін зробив гучну заяву

Цзіньпін / © Associated Press

Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що сьогодні світ стоїть перед "миром або війною".

Про це він заявив під час промови на військовому параді у Пекіні, до якого приєдналися диктатори РФ Володимир Путін та КНДР Кім Чен Ин, пише The Guardian.

"Сьогодні людство знову стоїть перед вибором: мир чи війна, діалог чи конфронтація, виграш для всіх чи нульова сума", — наголосив Сі Цзіньпін, додавши, що китайський народ "твердо стоїть на правильному боці історії".

Він назвав КНР великою нацією, яку "ніколи не залякають жодні хулігани", бо, мовляв, Китай "непереможний".

Видання наголошує, що після своєї промови Сі стояв у автомобілі з відкритим верхом, щоб оглянути парад, вітаючи війська та приймаючи салюти, поки повз проїжджали кілометри військової техніки, а над головою пролітали військові літаки.

Зауважимо, західні військові аналітики зосередили свою увагу на представленій військовій техніці: від танків і безпілотників до ракет далекого радіуса дії та ядерних озброєнь, винищувачів і літаків-невидимок, а також на кількох нещодавно розроблених засобів.

Вони вважають, що це обладнання має на меті "дати Сполученим Штатам, Європі та сусідам Китаю привід замислитися, якщо вони розглядатимуть можливість кинути виклик основним національним інтересам Китаю". Ця зброя викликає особливе занепокоєння в американських ВМС, які патрулюють західну частину Тихого океану.

Нагадаємо, Sky News пише про те, перебування російського "фюрера" Володимира Путіна у Пекіні та палкі зустрічі з лідерами Китаю та Північної Кореї стали дуже показовими. Ба більше, диктатор РФ заручився їхньою підтримкою та дав зухвале послання Україні і світові.