На парламентських виборах у Словенії перемагає опозиційний "Рух свободи" – дані екзитполів

На парламентських виборах у Словенії перемагає опозиційний "Рух свободи" – дані екзитполів

Словенська демократична партія чинного премʼєра Янеза Янши, за даними екзит-полів, здобула 23 відсотки голосів.

На девʼятих парламентських виборах у Словенії від здобуття незалежності 1991 року найбільше голосів здобув "Рух свободи".

За нього, за попередніми даними, проголосували 35 відсотків виборців, - пише "Радіо Свобода".

Словенська демократична партія чинного премʼєра Янеза Янши, за даними екзит-полів, здобула 23 відсотки голосів.

"Рух свободи" на початку цього року заснував 55-річний менеджер Роберт Ґолоб реорганізацією "Зеленої партії", котра в парламенті мала двох депутатів. В новому складі цей рух, як передбачається, матиме 42 з-поміж 90 місць. Йдеться про досі найбільш переконливу перемогу в історії країни, зауважує кореспондент Радіо Свобода.

Своїх кандидатів балотували 21 партія й коаліція. Чотиривідсотковий бар’єр подолали ще три партії: "Нова Словенія", Соціал-демократи й "Ліва партія". Підтримки однієї з них буде достатньо, щоб сформувати уряд.

"На думку оглядачів, перемога опозиції не впливатиме на міжнародну політику країни. Разом з прем’єрами Польщі й Чехії Янез Янша був першим головою уряду, який прибув до України після початку російської агресії – 19 березня", - йдеться у повідомленні.

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