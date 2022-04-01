На переговорах у Стамбулі Україна вимагала повної капітуляції Росії — Нуланд

США підтримують прагнення України знайти дипломатичне вирішення цього конфлікту.

Заступниця Держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що під час переговорів у Стамбулі, Україна фактично вимагала повної капітуляції Росії.

Про це заступниця Ентоні Блінкена розповіла в інтерв’ю телеканалу Настоящее время.

За словами Нуланд, США підтримують прагнення України знайти дипломатичне вирішення цього конфлікту.

"Думаю, ми знаємо не так багато про те, як проходили переговори в Стамбулі. Важливо, що Україна, незважаючи на абсолютно неприйнятні вимоги Росії, практично вимога повної капітуляції у цій війні. Україна залишилася за столом переговорів, продовжила спроби знайти дипломатичне вирішення цього жахливого, жорстокого конфлікту. І ми їх у цьому дуже підтримуємо", — зазначила Нуланд.

Нагадаємо, колишній керівник британської розвідки Крістофер Стіл, який керував відділом Росії в МІ-6 в Лондоні, вважає, що війна в Україні може закінчитися вбивством Володимира Путіна або його відстороненням від влади.

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