FT: Україна та США можуть запропонувати РФ угоду про взаємне припинення ударів по енергооб’єктах / © ТСН.ua

На переговорах в Абу-Дабі (ОАЕ) США та Україна можуть запропонувати Росії обмежене припинення вогню, в рамках якого Москва припинить завдавати ударів по українській енергоінфраструктурі, а Київ перестане атакувати НПЗ та танкери «тіньового флоту» Кремля.

Про це пише Financial Times з посиланням на власні джерела.

За словами високопоставленого американського чиновника, тристороння зустріч, як очікується, відбудеться у п’ятницю та суботу у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів. Росія поки що не повідомила, чи погодилася вона на проведення цієї зустрічі.

«Краще мати хоч якийсь діалог, ніж не мати жодного», — сказав Зеленський після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, додавши, що переговори вестимуться на «технічному рівні». Однак, він наголосив, що для прогресу обидві сторони мають бути готовими до поступок.

«Росіяни повинні бути готові до компромісів, тому що, розумієте, до цього повинні бути готові всі — не лише Україна», — сказав Зеленський.

Пізніше в ОП уточнили у розмові з Financial Times, що тристороння зустріч поки що остаточно не підтверджена і що українська та американська сторони очікують на відповідь Росії.

Очікується, що у четвер спеціальний посланник США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер обговорять цю ідею з диктатором Путіним у Москві.

За словами Віткоффа, одразу після зустрічі з Путіним він і Кушнер «відразу вирушать до Абу-Дабі» для участі в «робочих групах».

За словами джерела The Financial Times, цього тижня Росія повідомила США, що Путін відкритий до проведення паралельних переговорів з Україною, за яких посередники курсуватимуть між делегаціями.

Проте Москва не заявила, що згодна на тристоронні переговори. Якщо Путін прийме американську пропозицію, ця зустріч стане першим випадком, коли представники США сядуть за один стіл одночасно з росіянами та українцями, відколи Трамп повернувся до влади минулого року.

Фінішна пряма?

Виступаючи в четвер вранці на окремому заході в Давосі, присвяченому Україні, Віткофф заявив, що було досягнуто значного прогресу і що «ми зараз на фінішній прямій».

«Я думаю, ми звели все до одного питання… а значить, його можна вирішити», — додав він.

Однак Путін також вимагає проведення масштабних переговорів з інших питань, включаючи радикальний перегляд архітектури безпеки Європи, а також глибокі внутрішньополітичні зміни в Україні, які б твердо вбудували країну в орбіту Росії.

Енергетичне перемир’я може не влаштувати ні Україну, ні РФ

За словами джерел, знайомих із обговореннями, США та Україна також розглядали можливість запропонувати Росії обмежене припинення вогню, в рамках якого Москва припинила б удари по енергетичній інфраструктурі в обмін на зупинку атак Києва на російські нафтопереробні заводи та танкери «тіньового флоту».

За інформацією видання, переговори щодо цієї пропозиції перебувають на початковій стадії. Співрозмовник журналістів висловив сумнів, що Путін погодиться на ці пропозиції, адже атаки на українську енергетичну інфраструктуру є важливим важелем для Кремля.

Високопосадовий український чиновник на умовах анонімності своєю чергою заявив, що українська влада також вагається щодо енергетичного припинення вогню, оскільки програма далекобійних дронів успішно вражає російські нафтові та газові об’єкти — а нещодавно й танкери «тіньового» нафтового флоту РФ в Чорному та Середземному морях.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 23 січня, в Об’єднаних Арабських Еміратах розпочнеться перша тристороння зустріч України, США та Росії.

Президент Зеленський заявляв, що сподівається, що Росія буде готова до компромісів і це призведе до завершення війни. Також він розкрив склад української групи для переговорів з Росією та Штатами в ОАЕ.