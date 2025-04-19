На "перемир’я" від Путіна відреагували в МЗС: "30 годин замість 30 днів"

Президент РФ Володимир Путін / © ТСН

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Повідомлення президента Російської Федерації Володимира Путіна про готовність до припинення вогню до опівночі 21 квітня виглядає цинічно на тлі пропозиції США, з якою погодилася Україна, щодо повного припинення вогню на 30 днів.

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, опублікованій у мережі Х.

Очільник українського зовнішньополітичного відомства нагадав, що Росія відмовилася від американської пропозиції про 30-денне перемир’я і ця відмова триває вже 39 днів.

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При цьому, наголосив Сибіга, московський режим висунув різноманітні умови та посилив терор проти України, мирного населення та цивільної інфраструктури.

«Зараз Путін зробив заяви про нібито готовність до припинення вогню. 30 годин замість 30 днів. На жаль, ми маємо довгу історію, коли його заяви не збігалися з його діями. Ми знаємо, що його словам не можна довіряти, і ми будемо дивитися на дії, а не на слова», — йдеться у заяві очільника українського МЗС.

Андрій Сибіга запропонував Росії погодитися на пропозицію щодо повного та безумовного 30-денного припинення вогню, яка розглядається з березня.

«Ми хочемо, щоб російські сили фактично припинили вогонь на всіх напрямках. Ми також закликаємо всіх наших партнерів і міжнародну спільноту бути пильними. Тільки дії, а не слова відкривають правду: ця війна почалася і триває тільки через Росію», — підсумував він.

Нагадаємо, президент держави-агресорки уже не вперше обіцяє припинення вогню на час великих християнських свят. Минулого разу Путін не дотримав слова.