На півдні спіймали "мисливця" на HIMARS та мешканця Одеси, який виправдовував вторгнення РФ

У межах контрдиверсійних заходів правоохоронними структурами виявлено та повідомлено про підозру мешканцю Одеси, який виправдовував збройне вторгнення Росії в Україну та злочинні дії окупантів.
Про це інформує оперативне командування «Південь» у повідомленні у Facebook.
Під час слідчих дій в нього виявлено та вилучено внутрішній і закордонний паспорти громадянина ворожої держави, пенсійне посвідчення майора ФСБ та російські банківські картки. Тривають слідчі дії, ворожий агент – під вартою.
Ще одного агента РФ, затримано під час «полювання» за позиціями українських HIMARS у прифронтових районах Миколаївщини. Наразі і цей шпигун під вартою, тривають слідчі дії.
Нагадаємо, Олександр Вілкул підтвердив, що Росія стягує військову техніку та живу силу у напрямку Кривого Рогу.
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