На півострові запанікували та закликали не користуватися телефонами для знімання відео на Кримському мості

Окупаційна «влада» закликала не знімати відео на Кримському мості.

Про це пише пропагандистське "ЗМІ" ТАРС.

"Ми живемо в умовах СВО, — написав "радник голови" Криму Олег Крючков у своєму Telegram-каналі після тимчасового закриття мосту.

«Ворог вже двічі завдав ударів по Кримському мосту. За будь-якої теоретичної загрози з об'єкта прибирають людей і машини. Тисячі людей цілодобово забезпечують безпеку. Прохання в таких ситуаціях зберігати спокій та забути про свої телефони. Ворог відстежує чати та користується вашим відео та хайпом», — йдеться у повідомленні представника окупаційної «влади».

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Нагадаємо, що в ніч на 17 липня на Кримському мості пролунали вибухи.

У Кремлі майже відразу заявили, що це два українські морські безпілотники відповідальні за атаку на міст, хоча не надали доказів цього звинувачення.

Диктатор Путін пригрозив Україні "відповіддю" та заявив, що Міноборони Росії вже готує відповідні пропозиції.

У ГУР заявили, що українська розвідка не підтверджує та не спростовує причетності до вибуху.

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